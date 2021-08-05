Ирану нужна альтернатива, и эта альтернатива – Армения: отношения РА-ИРИ при новом президенте Ирана

Иран - единственный сосед Армении, интересы национальной безопасности которого совпадают с интересами Армении. И с этой точки зрения следует ожидать, что новоизбранный президент Исламской Республики Иран, консерватор Ибрагим Раиси продолжит эту политическую линию. Однако, какие конкретно позиции он занимает в вопросе развития внешней политики, региональных процессов, в том числе торгово-экономических программ, транспортных отношений, мы узнаем только после формирования его команды.

Об этом в беседе с Арменпрессзаявила эксперт-иранист Эмма Бегиджанян, подчеркнув, что «красной линией» для Ирана в региональных процессах является территориальная целостность Армении. Кроме того, Иран, вместе с Индией и Евросоюзом,весьма заинтересован в реализации своей торгово-экономической программы Персидский залив-Черное море, и в этом контексте подчеркивает роль Армении как альтернативы тандему Азербайджан-Турция, которыйфактически стал одним государством.

«Ирану нужен альтернативный путь: Иран-Армения-Грузия-Черноморье-Европа. В противном случае у них есть дорога в Европу через Турцию, через Азербайджан в Россию. Другими словами, если Азербайджан и Турция, которые сегодня можно назвать единым государством, вдруг закроют свои дороги, то у Ирана альтернативыне будет. Вот почему Ирану нужна альтернатива, и мы и есть эта альтернатива. Поэтому они категорически против заявлений турок и азербайджанцев о так называемом«коридоре», который должен пройти по территории Армении», - сказал иранский эксперт.

Коридорчерез территориюАрмении, представляемый Азербайджаном и Турцией, ничего не даст и Армении», - сказалаэксперт.

По словам Бегиджанян, новоизбранный президент, который представляет себя как носитель ценностей Исламской революции и консерватор, заявил, что у него есть план решения острых экономических проблем Ирана, одной из самых сложных - проблемы нехватки воды. Но что касается внешней политики, включая региональные вопросы и отношения Иран-Армения, Ибрагим Раиси эти вопросы во время избирательной кампаниине затрагивал.

«Единственное, что он сказал, - это то, чтопрежде всегомы должны улучшить отношения, углубить дружеские связи со всеми нашими соседями. Если какой-либо шаг и был предпринят, он будет продолжаться с большей энергией. Я сейчас не могу сказать наверняка, но консерваторы сильно настаивают на безопасности страны. Мы можем говорить более четко через неделю, когда он сформирует новое правительство», - добавила иранолог Эмма Бегиджанян.

Ибрагим Раиси, 60-летний консерватор, пользовавшийся поддержкой лидера страны, был избран президентом Ирана на всеобщих выборах 18 июня, набрав 61,9% голосов (17,9 млн голосов).

19 июня исполняющий обязанности премьер-министра Республики Армения Никол Пашинян направил поздравительное послание новоизбранному президенту Исламской Республики Иран, выразив уверенность в том, что ближайшие годы правления Раиси откроют новую страницу в истории иранского народа иармяно-иранских дружеских отношений.

15 июля Ибрагим Раиси направил Николу Пашиняну ответное послание, в котором поблагодарил его за поздравления, подчеркнув, что общие вызовы двух стран сделали углубление сотрудничества между Ираном и Арменией во имя обеспечения мира и поддержания стабильности в регионе.

3 августа в Тегеране Верховный лидер Исламской Республики Иран аятолла Али Хаменеи утвердил Ибрагима Раиси на пост президента.

Сегодня, 5 августа, в парламенте Иранасостоится официальная церемония инаугурации новоизбранного президента Ирана, в которой примут участие представители более 70 стран, в том числе премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Ибрагим Раиси родился в 1960 г. в Мешхеде.Принимал активное участие в Исламской революции 1978-79 гг. Сразу после революции, в возрасте 20 лет, занялпост прокурора. До выдвижения своей кандидатуры на пост президента в 2021 г. Раиси был председателем Верховного суда Ирана, когда баллотировалась в президенты. Он также участвовал в президентских выборах 2017 гу. проиграв Хасану Рухани.