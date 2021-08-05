В сфере энергетики и ВТ есть потенциал сотрудничества: президент Армении принял посла Японии

Президент Армен Саргсян принял чрезвычайного и полномочного посла Японии в Армении Фукусиму Масанори. Как передает «Арменпресс», об этом сообщило Управление по связям с общественностью Аппарата президента РА.

Фукусиму Масанори поблагодарил президента за его рабочий визит в Японию, отметив, что он «еще раз символизировал дружбу между двумя странами», и выразил уверенность, что визит президента Армении внесет большой вклад в дальнейшее развитие двусторонних отношений.

Президент Саргсян поблагодарил за посла высокий уровень гостеприимства, оказанного ему в Японии.

Коснувшись встреч и обсуждений в Японии, перспектив сотрудничества, президент отметил, что существует большой потенциал для взаимовыгодного сотрудничества, особенно в сферах энергетики, включая и атомную энергетику, ядерную безопасность, высоких технологий, образования, науки и культуры.