На 42-й день после вакцинации "ЭпиВакКороной" антитела IgG к коронавирусу нашли у 79 процентов привитых добровольцев, пишут "Известия" со ссылкой на промежуточные итоги клинических испытаний препарата.

В независимой проверке компании "Клиникал ресерч лаборатори" приняли участие 2999 человек. Из них 2253 были привиты "ЭпиВакКороной", а 746 участников испытаний получили плацебо. С каждым добровольцем провели девять встреч для наблюдения за их состоянием и отбора проб,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Заместитель руководителя центра "Вектор" Роспотребнадзора Татьяна Непомнящих в беседе с изданием обратила внимание, что предварительные результаты исследования демонстрируют иммунологическую эффективность вакцины.

Как пишет газета, у более чем 40 процентов вакцинированных с антителами IgG их уровень оказался высоким (от десяти и более). Средний уровень антител (от 3,5 до 9,99) зафиксировали у 21 процента участников. Коэффициент позитивности от 1 до 3,49 выявили у 15,3 процента привитых.

Специалисты "Клиникал ресерч лаборатори" пришли к выводу, что "ЭпиВакКорона" никого не инфицирует. По результатам испытаний при промежуточной обработке данных они признали вакцину безопасной и эффективной.

"ЭпиВакКорона" — вакцина, созданная на пептидной платформе государственным научным центром "Вектор". По информации Роспотребнадзора, "ЭпиВакКорона" характеризуется высочайшей степенью безопасности, обусловленной технологией ее получения. Она не содержит живого вируса и формирует противовирусный иммунитет благодаря использованию искусственно синтезированных пептидов.