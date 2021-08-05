В аэропорту «Звартноц» болельщики встретили Симона Мартиросяна и Артура Давтяна

В аэропорту «Звартноц» 5 августа болельщики встретили серебряного призера XXXII летних Олимпийских игр в Токио Симона Мартиросяна и бронзового призера, гимнаста Артура Давтяна.

Как сообщает «Арменпресс», вместе с ними в Армению прибыли тренер сборной по тяжелой атлетике Виген Хачатрян и тренер сборной по гимнастике Айк Назарян.

«Серебряную медаль я не назвал бы победой. Я хотел, чтобы это была истинная победа, и хотел подарить ее нашим ребятам, погибшим на войне. Не сложилось, это был не мой день», - заявил журналистам Симон Мартиросян.

Фото: Айка Манукяна

Артур Давтян заявил журналистам, что олимпийскую бронзовую медаль в контексте нынешних условий в Армении считает своей победой. «Это не только моя победа, это победа всех нас. Третье место при наших условиях я считаю золотой медалью. Вы знаете, как у нас все обстоит. Но лед тронулся, для всех нам», - сказал Давтян.

Олимпийских призеров Симона Мартиросяна и Артура Давтяна приветствовали родители, родные и друзья, все члены мужских сборных по гимнастике и тяжелой атлетике.

Артур Давтян, член сборной Армении по спортивной гимнастике на XXXII летних Олимпийских играх в Токио завоевал бронзовую медаль. Он набрал 14 733 очка в финале прыжков с шестом и занял третье место.

Член сборной Армении по тяжелой атлетике Симон Мартиросян стал серебряным призером XXXII летних Олимпийских игр.