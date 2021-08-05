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Временно будет прекращено газоснабжение ряда общин Гегаркуникской области

Временно будет прекращено газоснабжение ряда общин Гегаркуникской области

ЗАО «Газпром Армения» сообщает, что с целью проведения плановых работ 6-го августа с 09:00 до 18:00 будет прекращено газоснабжение потребителей сел Варсер, Гегамаван, Цахкунк и прилегающих общественных объектов различного назначения Гегаркуникской области.

Компания потребителей газа просит отнестись с терпением, проявить понимание и соблюдать правила безопасности.


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