Временно будет прекращено газоснабжение ряда общин Гегаркуникской области

ЗАО «Газпром Армения» сообщает, что с целью проведения плановых работ 6-го августа с 09:00 до 18:00 будет прекращено газоснабжение потребителей сел Варсер, Гегамаван, Цахкунк и прилегающих общественных объектов различного назначения Гегаркуникской области.

Компания потребителей газа просит отнестись с терпением, проявить понимание и соблюдать правила безопасности.