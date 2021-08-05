Цены на цветные металлы - 04-08-21

ЛОНДОН, 5 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 4 августа были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 0.73% и составила 2580.50 долларов США, цена на медь снизилась на 0.84% и составила 9527.50 долларов США, цена на свинец снизилась на 0.21% и составила 2391.00 долларов США, цена на никель выросла на 0.75% и составила 19456.00 долларов США, цена на олово снизилась на 0.06% и составила 34678.00 долларов США, цена на цинк выросла на 0.20% и составила 2983.00 долларов США, цена на молибден выросла на 0.61% и составила 40234.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 52500.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.