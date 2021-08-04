Новые назначения Католикоса Всех Армян
19:19, 4 Август, 2021
Первоиерарх Армянской Апостольской церкви, Католикос Всех Армян Гарегин II произвел новые назначения.
Как стало известно Арменпресс из информационной службы Первопрестола, архимандрит Месроп Парсамян освобожден с поста инспектора духовной семинарии Геворгян, и с 15 августа призывается на службу в Восточную епархию Армянской Апостольской церкви в США - под началом главы епархии.
Согласно источнику, архимандрит Шахе Ананян с 15 августа назначается инспектором духовной семинарии Геворгян.
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