Новые назначения Католикоса Всех Армян

Первоиерарх Армянской Апостольской церкви, Католикос Всех Армян Гарегин II произвел новые назначения.

Как стало известно Арменпресс из информационной службы Первопрестола, архимандрит Месроп Парсамян освобожден с поста инспектора духовной семинарии Геворгян, и с 15 августа призывается на службу в Восточную епархию Армянской Апостольской церкви в США - под началом главы епархии.

Согласно источнику, архимандрит Шахе Ананян с 15 августа назначается инспектором духовной семинарии Геворгян.