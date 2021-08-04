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Новые назначения Католикоса Всех Армян

Новые назначения Католикоса Всех Армян

Первоиерарх  Армянской Апостольской церкви, Католикос  Всех Армян Гарегин  II произвел новые назначения. 

Как  стало известно Арменпресс из информационной службы Первопрестола,   архимандрит Месроп Парсамян освобожден с поста инспектора   духовной семинарии Геворгян, и с 15 августа  призывается на службу в Восточную епархию Армянской Апостольской церкви в  США - под началом главы епархии. 

Согласно источнику,   архимандрит Шахе Ананян с 15 августа назначается инспектором   духовной семинарии Геворгян.


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