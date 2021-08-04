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Журналисты представили спикеру соображения по поводу нового порядка организации работы в НС

Журналисты представили спикеру соображения по поводу нового порядка организации работы в НС

4 августа ряд представителей СМИ встретились со спикером Национального собрания РА Аленом Симоняном, чтобы обсудить новое решение об ограничении передвижения представителей СМИ в здании парламента. 

Как  передает Арменпресс, в частности, присутствовавшие на встрече журналисты, которые отныне лишены возможности присутствовать на привычном ярусе  для  прессы в зале заседаний НС, а также проходить по коридорам, представили Симоняну свои соображения, требования и подходы и выслушали его  точку зрения, чтобы понять причину ограничений.

Журналисты сообщили, что встреча прошла в конструктивной атмосфере, необходимость введения такого ограничения председатель НС обусловил факторами безопасности и оптимальной организации труда.  

В ответ журналисты заявили, что, конечно,  безопасность должна быть организована должным образом, но не за счет создания препятствий работе журналистов. В частности, они жаловались на трудности в их работе — как с точки зрения проведения интервью, так и   подготовки отчетов.

Представители СМИ, представившие результаты встречи, отметили, что Ален Симонян попросил 3-4 дня для изучения их замечаний, после чего пообещал организовать более широкое обсуждение.


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