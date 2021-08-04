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В районе Варанды обнаружены останки еще одного погибшего

В районе Варанды обнаружены останки еще одного погибшего

4 августа Государственная служба по чрезвычайным ситуациям МВД Республики Арцах продолжила поиски останков погибших и без вести пропавших военнослужащих в районе Варанды (Физули).

Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на официальном сайте службы.

В ГСЧС также сообщили, что личность погибшего будет установлена после судебно-медицинской экспертизы.

После прекращения боевых действий, с 13 ноября 2020 года, в результате поисковых работ  обнаружены останки 1 630 погибших.


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