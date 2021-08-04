Россия увеличит количество прямых рейсов на Шри-Ланку

В зимнем сезоне число прямых рейсов между Россией и Шри-Ланкой увеличится до двух-трех в неделю, сообщает "Турпром".

Такое решение было принято в результате встречи руководителя Росавиации Александра Нерадько с главой управления гражданской авиации Шри-Ланки Дхармадасадом Упулом Гангнатхой. Предполагается, что осуществлять перевозки будет "Аэрофлот",сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Полеты в Шри-Ланку возобновились 31 июля, однако пока что туда летает всего одна авиакомпания – SriLankan Airlines — и раз в неделю, по субботам. Рейсы отправляются из Москвы в Коломбо в 19:15 с прибытием в 06:05, а обратно — в 22:20 с возвращением в столицу в 04:30.

Уточняется, что на данный момент стоимость семидневного тура в четырехзвездочный отель Шри-Ланки начинается от 130 тысяч рублей на двоих.