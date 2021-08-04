В Минской области за сутки дважды горела пшеница на корню

В Минской области за сутки дважды горела пшеница. Как передает Арменпресс, об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"3 августа в 12.15 в МЧС поступило сообщение о загорании озимой пшеницы на корню в поле ОАО "Агрокомбинат "Дзержинский" возле деревни Куты Крупского района. В результате загорания уничтожено 0,0015 га посевов. Работниками МЧС и хозяйства спасены 106 га посевов", - рассказали в пресс-службе.

В этот же день в 15.02 сообщили о загорании озимой пшеницы на корню в поле ОАО "1-я Минская птицефабрика" возле деревни Паперня Минского района. В результате загорания уничтожено 0,2 га посевов. Работниками МЧС и хозяйства спасено 5 га посевов.

Пострадавших нет. Причина загораний устанавливается.