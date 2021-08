По региональному тарифному плану Ucom Level Up 1700 жители регионов получат больше, чем ереванцы

Прошло два месяца с тех пор, как Ucom ввела предоплаченные и постоплатные тарифные планы для голосовых услуг, которые позволяют абонентам пользоваться реальным безлимитным интернетом. Кстати, абоненты регионов с региональным предоплаченным пакетом Level Up 1700 получают больше, чем предусмотрено одноименным нерегиональным пакетом.

В частности, при подключении к региональному тарифному плану Level Up 1700 жители всех регионов Армении получают 300 минут на все сети Армении, Арцаха, США и Канады всего за 1 700 драмов в месяц, а после их употребления они могут звонить за 15 драм/минуту. Кроме того, абоненты, подключенные к данному тарифному плану, получают 8 ГБ интернета.

И это еще не все. Подписчики могут получить неограниченный доступ к 28 популярным и часто используемым приложениям, таким как WhatsApp, Telegram, Viber, Messenger, Zangi и др. Кроме того, региональный Level Up 1700 позволяет без ограничений обмениваться фотографиями и личными видеоматериалами на Facebook, Instagram, TikTok, и наслаждаться любимым плейлистом через приложения Yandex Music и Spotify.

«Тарифные планы Ucom Level Up следующего поколения изначально рассчитаны на выход за рамки всех возможных границ. Эти тарифные планы доступны каждому, независимо от места жительства. Однако с региональным тарифным планом Level Up 1700, созданным специально для регионов, все жители регионов Армении получают больше, чем предусмотрено обычным Level Up 1700», - сказал генеральный директор Ucom Ара Хачатрян.

Подключиться к региональному тарифному плану Level Up 1700 можно в любом центре продаж и обслуживания Ucom в регионах. Кроме того, входящие в пакет минуты доступны только за пределами Еревана, для звонков из регионов Армении.