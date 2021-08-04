Европейские индексы - 03-08-21
МОСКВА, 4 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 3 августа:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.09% и составил 15555.08 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.72% и составил 6723.81 пункта, британский FTSE вырос на 0.34% и составил 7105.72 пункта, а российский RTSI вырос на 0.11% и составил 1637.70 пункта.
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