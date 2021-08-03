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Рустам Бадасян будет назначен председателем Комитета государственных доходов

Рустам Бадасян будет назначен председателем Комитета государственных доходов

В список вопросов письменного голосования правительства включены проекты решений об освобождении Эдуарда Оганесяна от должности председателя Комитета государственных доходов (КГД) и назначении председателем КГД Рустама Бадасяна. Об сообщает Арменпресс со ссылкой на сайт e-gov.am.


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