Рустам Бадасян будет назначен председателем Комитета государственных доходов

В список вопросов письменного голосования правительства включены проекты решений об освобождении Эдуарда Оганесяна от должности председателя Комитета государственных доходов (КГД) и назначении председателем КГД Рустама Бадасяна. Об сообщает Арменпресс со ссылкой на сайт e-gov.am.