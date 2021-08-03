В Арцахе найдены останки еще 6 военнослужащих

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Арцах 3 августа в Варандинском (Физулинском) районе продолжила поиск тел военнослужащих, погибших и считающихся пропавшими без вести во время войны.

Как стало известно Арменпрессс сайта ГСЧС МВД Арцаха, были обнаружены тела трех армянских военнослужащих. Азербайджанская сторона при посредничестве российской миротворческой миссии передала армянской стороне еще 3 тела в районе общин Кармир Шука-Шехер Мартунинского района.

«Всего 6 августа с территорий, подконтрольных Азербайджану, были найдены и эвакуированы 6 тел», - сообщили в ГСЧС МВД Арцаха, добавив, что они будут идентифицированы после судебно-медицинской экспертизы.

Согласно источнику, с 13 ноября 2020 года в результате поисковых операций найдено и эвакуировано 1629 останков.