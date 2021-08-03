Названо смертельно опасное последствие коронавируса

В первые две недели после перенесенного COVID-19 значительно увеличивается риск развития опасных сердечно-сосудистыми заболеваний. Как передает Арменпресс, об этом пишет журнал The Lancet со ссылкой на работу ученых из шведского университета Умео.

Авторы сравнили частоту возникновения острого инфаркта миокарда и ишемического инсульта у людей с COVID-19 и членов контрольной группы, в которую вошли пациенты, перенесшие эти состояния, но не заражавшиеся коронавирусом. Шведские исследователи выявили, что COVID-19 увеличивал риск развития этих болезней примерно в три раза. Эта зависимость сохранялась даже с учетом возраста, пола и социально-экономических факторов.

В проекте приняли участие 86 742 пациента, что, по заявлению авторов, является самым крупным подобным исследованием.

Ранее в The Lancet были опубликованы результаты обсервационного исследования, в котором приняли участие пациенты более 300 британских больниц. Так, самыми частыми осложнениями после коронавируса были почечные — они наблюдались почти в 25 процента случаев; респираторные (18 процентов), и системные (16 процентов). Почти у каждого восьмого отмечались сердечно-сосудистые осложнения (12 процентов), а также неврологические — четыре процента, желудочно-кишечные и печеночные — менее одного процента.

По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно от сердечно-сосудистых заболеваний умирают более 17 миллионов человек. Специалисты считают, что примерно 80 процентов преждевременных инсультов и инфарктов можно предотвратить.