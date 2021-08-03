В июне 2021 года в Армении была зафиксирована дефляция на 0,8%: ЦБ







В июне 2021 г. была зарегистрирована дефляция на 0,8% по сравнению с дефляцией на 1,4% в том же месяце предыдущего года, и в этом случае 12-месячная инфляция увеличилась до 6,5%. 12-месячная нормальная инфляция продолжила ускоряться, составив 7,8% в конце июня.



В третьем квартале 2021 г., согласно прогнозам Центрального банка Армении, экономическая активность и валовой спрос продолжают быстро расти. Благодаря позитивным ожиданиям восстановления мирового спроса на фоне широкого использования вакцин против коронавируса в мире, на международных продовольственных рынках сохраняется высокая инфляционная среда. В контексте этих событий, а также ряда временных факторов в странах-партнерах наблюдается более высокий уровень инфляции, чем ожидалось. В этой ситуации Совет ЦБ по-прежнему ожидает в основном инфляционного воздействия на экономику Армении со стороны внешнего сектора.



Согласно текущим событиям 2021 года, темпы экономической активности в Республике Армения несколько превышают ожидания, в основном за счет более позитивных изменений в сельском хозяйстве и сфере услуг. Валовой спрос восстанавливается быстрыми темпами, чему по-прежнему в значительной степени способствуют высокие темпы роста частного потребления, более крупные, чем ожидалось, денежные переводы, а также быстрый рост внешнего спроса. Последнее также отражается в постоянном улучшении внешнего баланса РА. Изменения в этих факторах спроса в основном указывают на сохранение инфляционных эффектов.



Принимая во внимание макроэкономические изменения в экономике РА во внешнем секторе и связанные с ними инфляционные эффекты, Совет ЦБ считает целесообразным продолжить повышение учетной ставки. В то же время Правление, последовательно нейтрализуя риски ускорения инфляционных ожиданий параллельно с увеличением внутреннего спроса, рассматривает необходимость возможного ужесточения монетарных условий в ближайшем будущем. В таких условиях прогнозируется, что до конца года 12-месячная инфляция останется на высоком уровне, затем будет постепенно снижаться, стабилизируясь около целевых 4% в горизонте прогноза.



Совет Центрального банка считает, что риски отклонения инфляции от прогнозируемого среднесрочного тренда на фоне неопределенности экономических перспектив по-прежнему сбалансированы и готовы адекватно отреагировать, если они будут достигнуты, обеспечивая достижение цели стабильности цен. достигнуто. ЕРЕВАН, 3 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. 2021 г. На заседании 3 августа Совет ЦБ принял решение повысить ставку рефинансирования на 0,5 процентного пункта, установив ее на уровне 7,0%. Об этом сообщает «Арменпресс» со ссылкой на Центральный банк.В июне 2021 г. была зарегистрирована дефляция на 0,8% по сравнению с дефляцией на 1,4% в том же месяце предыдущего года, и в этом случае 12-месячная инфляция увеличилась до 6,5%. 12-месячная нормальная инфляция продолжила ускоряться, составив 7,8% в конце июня.В третьем квартале 2021 г., согласно прогнозам Центрального банка Армении, экономическая активность и валовой спрос продолжают быстро расти. Благодаря позитивным ожиданиям восстановления мирового спроса на фоне широкого использования вакцин против коронавируса в мире, на международных продовольственных рынках сохраняется высокая инфляционная среда. В контексте этих событий, а также ряда временных факторов в странах-партнерах наблюдается более высокий уровень инфляции, чем ожидалось. В этой ситуации Совет ЦБ по-прежнему ожидает в основном инфляционного воздействия на экономику Армении со стороны внешнего сектора.Согласно текущим событиям 2021 года, темпы экономической активности в Республике Армения несколько превышают ожидания, в основном за счет более позитивных изменений в сельском хозяйстве и сфере услуг. Валовой спрос восстанавливается быстрыми темпами, чему по-прежнему в значительной степени способствуют высокие темпы роста частного потребления, более крупные, чем ожидалось, денежные переводы, а также быстрый рост внешнего спроса. Последнее также отражается в постоянном улучшении внешнего баланса РА. Изменения в этих факторах спроса в основном указывают на сохранение инфляционных эффектов.Принимая во внимание макроэкономические изменения в экономике РА во внешнем секторе и связанные с ними инфляционные эффекты, Совет ЦБ считает целесообразным продолжить повышение учетной ставки. В то же время Правление, последовательно нейтрализуя риски ускорения инфляционных ожиданий параллельно с увеличением внутреннего спроса, рассматривает необходимость возможного ужесточения монетарных условий в ближайшем будущем. В таких условиях прогнозируется, что до конца года 12-месячная инфляция останется на высоком уровне, затем будет постепенно снижаться, стабилизируясь около целевых 4% в горизонте прогноза.Совет Центрального банка считает, что риски отклонения инфляции от прогнозируемого среднесрочного тренда на фоне неопределенности экономических перспектив по-прежнему сбалансированы и готовы адекватно отреагировать, если они будут достигнуты, обеспечивая достижение цели стабильности цен. достигнуто.