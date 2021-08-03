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Призывники проходят теоретические и практические занятия по боевой подготовке

Призывники проходят теоретические и практические занятия по боевой подготовке

В воинских частях 3-го воинского подразделения призывники проходят теоретические и практические занятия по боевой подготовке. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по информации и связям с общественностью Министерства обороны РА.

Офицеры обучают их Уставу Армии, проводят строевые учения, готовятся к торжественной церемонии принятия воинской присяги.

Командный состав разъясняет призывникам приоритеты военной службы, инструктирует их в соблюдении правил техники безопасности.


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