В воинских частях 3-го воинского подразделения призывники проходят теоретические и практические занятия по боевой подготовке. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по информации и связям с общественностью Министерства обороны РА.

Офицеры обучают их Уставу Армии, проводят строевые учения, готовятся к торжественной церемонии принятия воинской присяги.

Командный состав разъясняет призывникам приоритеты военной службы, инструктирует их в соблюдении правил техники безопасности.