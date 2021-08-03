Артур Товмасян принял постоянного представителя Республики Арцах в РФ Альберта Андряна

Постоянный представитель Республики Арцах в РФ Альберт Андрян 3 августа в сопровождении посла по особым поручениям президента Республики Арцах Масиса Маиляна посетил Парламент Арцаха. Об этом «Арменпресс» сообщили в пресс-службе НС Республики Арцах.

Приветствуя Альберта Андряна, Артур Товмасян высоко оценил его активные связи с российскими политиками в 90-е годы и отметил важность их восстановления и углубления.

Председатель Парламента представил деятельность политических сил Арцаха в ходе 44-дневной войны 2020 года, коснулся обсуждения и принятия проектов послевоенных законов и реализации программ содействия.

Альберт Андрян поблагодарил за прием. Обсуждались дальнейшие действия. На встрече присутствовал и председатель постоянной комиссии НС по внешним связям Ваграм Балаян.