В Афганистане выразили готовность работать с талибами

Глава МИД Афганистана Мохаммад Ханиф Атмар заявил, что официальные власти страны готовы сотрудничать с движением "Талибан"* только на одном условии - оно должно перестать поддерживать терроризм.

"Мы готовы работать с "Талибаном"*, готовы взять их в правительство, готовы к миру с ними и разделу с ними власти. И у нас не так много условий для этого, в реальности только одно — внутри страны будущее Афганистана должно решаться свободной волей афганского народа, а на внешних границах Афганистан не должен представлять угрозу ни одной другой стране, и у нас не должно быть ни одной иностранной террористической силы... Наше правительство готово принять "Талибан"* в качестве его части на том условии, что они перестанут поддерживать терроризм", - сказал Атмар в интервью газете "Известия",сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Он отметил, что при помощи иностранных соратников талибы ведут бои с правительственными войсками в 31 из 34 провинций. "Это самая бесчеловечная и свирепая кампания "Талибана"*, - сказал Мохаммад Ханиф Атмар.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. На прошлой неделе сообщалось, что мятежники вплотную подошли к Герату - центру одноименной провинции на западе страны, а также ведут бои в Лашкаргахе - главном городе провинции Гильменд в южной части Афганистана.

Нестабильность в стране нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.