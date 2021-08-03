В Армении подтверждено 237 новых случаев заражения COVID-19, случаев смерти нет

По состоянию на 11:00 3 августа в Армении подтверждено 237 новых случаев заражения COVID-19, 156 заболевших вылечились, летальных исходов нет. За последние сутки проведено 7 398 тестов. Всего проведено 1 357 957 тестов.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

Всего подтверждено 230 713 случая заражения COVID-19, 220 289 из которых вылечились, есть 4 621 летальных исходов. На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 4 681 пациентов.

Зарегистрировано 1 122 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в которых смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни.