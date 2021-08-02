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США предписали 24 дипломатам России покинуть страну к 3 сентября

США предписали 24 дипломатам России покинуть страну к 3 сентября

США передали российской стороне список  24 дипломатов, которым необходимо покинуть страну до 3 сентября — из-за окончания действия виз. 

Как  передает Арменпресс со ссылкой  на ТАСС,  об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в интервью журналу National Interest.    

"Мы получили список из 24 дипломатов, которые, как ожидается, покинут страну до 3 сентября 2021 года. Почти все из них уедут без замены, потому что Вашингтон внезапно ужесточил процедуру выдачи виз", - сказал Антонов.


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