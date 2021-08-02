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Токио-2020. Травма Артура Алексаняна несерьезная

Токио-2020. Травма Артура Алексаняна несерьезная

Травма члена сборной Армении по греко-римской борьбе, чемпиона Олимпийских игр  Артура Алексаняна несерьезная. 

Об этом Арменпресс сообщил в Токио пресс-секретарь Федерации борьбы Армении Карен Гилоян. 

Он подчеркнул, что у Алексаняна легкая мышечная травма. Он уже прошел медицинское обследование и готовится к финальному поединку. 

2 августа в полуфинале в весовой категории до 97 кг олимпийский чемпион Артур Алексанян встретился с Мохаммадалом Сарави из Ирана. В ходе поединка, когда Алексанян выигрывал  со счетом 3:1, он потянул мышцу, но борьбу продолжил. В итоге Артур Алексанян выиграл 1:4. 

В финале Алексанян сразится с Мусой Евлоевым, представляющим Россию.


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