Аршак Карапетян назначен министром обороны Армении
Указом президента Армении Армена Саргсяна Аршак Карапетян назначен министром обороны Республики Армения.
Как передает «Арменпресс», указ опубликован на официальном сайте президента Армении.
Ранее, решением премьер-министра, Аршак Карапетян был освобожден с должности первого заместителя министра обороны Армении.
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