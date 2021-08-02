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Турция запросила помощь ЕС в тушении лесных пожаров

Турция запросила помощь ЕС в тушении лесных пожаров

Турция запросила помощь ЕС в тушении сильных лесных пожаров на своей территории. Об этом сообщила в понедельник Еврокомиссия (ЕК).

"Турция задействовала Европейский механизм гражданской обороны. Хорватия и Испания уже объявили о направлении в зону бедствия пожарного самолета, входящего в спасательный флот ЕС для борьбы с беспрецедентными и разрушительными пожарами, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

29 июля президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что государство мобилизовало на борьбу с огнем все возможные силы. По данным президентской администрации, в тушении пожаров задействовано более 1,1 тыс. единиц техники, в том числе три российских самолета-амфибии Бе-200.

Согласно распространенной в воскресенье сводке Министерства сельского и лесного хозяйства Турции, пожарные в настоящее время ведут борьбу с пятью очагами лесных пожаров в провинциях Анталья и Мугла. По информации ведомства, локализовать удалось 107 очагов.

 


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