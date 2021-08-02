В Конгрессе США представили доклад об утечке коронавируса из лаборатории

Член комитета по иностранным делам Палаты представителей США республиканец Майкл Маккол опубликовал доклад с аргументами в пользу теории о лабораторном происхождении коронавируса. Как передает Арменпресс, об этом в понедельник сообщил телеканал Fox News.

"Мы считаем, что настало время отказаться от предположения, что рынок морепродуктов был местом происхождения вируса. Преобладающие доказательства свидетельствуют, что вирус действительно распространился из Уханьского института вирусологии в результате инцидента, причем это произошло ранее 12 сентября", - говорится в отчете республиканца. Он призвал обе партии Конгресса провести совместное расследование.

В докладе Маккола также утверждается, что в Уханьском институте вирусологии могла идти работа над генным изменением вирусов. Документ указывает на возможные проблемы с безопасностью в этом исследовательском центре. Авторы доклада отмечают, что летом 2019 года институт разместил объявление о поиске специалистов для обновления систем дезинфекции воздуха, обработки опасных отходов, вентиляции.

Как пишет газета The Hill, составители доклада "не утверждают, что располагают неопровержимыми доказательствами", их цель - "подготовить законодательный ответ на действия Китая". Авторы призывают ввести санкции против ученых из института и членов Коммунистической партии Китая, ответственных за противоэпидемические мероприятия на раннем этапе распространения коронавируса.

В июле генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что его организация готовится ко второму этапу изучения происхождения коронавируса SARS-CoV-2. Тогда он допустил, что распространение коронавируса могло быть следствием "чрезвычайного случая в лаборатории". "Лабораторную теорию" проверяло и разведывательное сообщество США, но оно пока не смогло прийти к окончательному выводу.