Молодежное движение Австралии ACT признало Геноцид армян

Либеральное молодежное движение Австралийской столичной территории (ACT) единогласно признало Геноцид армян, греков и ассирийцев 1915-1923 гг. совершенный Османской Турцией. Об этом «Арменпресс» сообщили из Центрального аппарата Армянского национального комитета АРФ Дашнакцутюн.

Молодежное движение также признало право народа Республики Арцах на самоопределение, обвинив нападения на коренное население Арцаха, рассматривая их как продолжение Геноцида армян.

Принятие резолюции инициировала Софи Бьоркман австралийка с армянскими корнями, которая является одной из активисток того же молодежного движения.

По этому поводу исполнительный директор Армянского национального комитета Австралии Айк Кайсерян отметил:

«Приятно видеть позицию политически активных молодых австралийцев, будущих лидеров этой страны, по таким важным вопросам прав человека, как Геноцид армян, ассирийцев и греков, а также право Республики Арцах на самоопределение.

Мы благодарим госпожу Софи Бьоркман и ее коллег за то, что они отстаивают правду и справедливость. Мы продолжаем призывать федеральное правительство набраться смелости, следовать подобным образом и признать первый геноцид 20-го века. Осудить его продолжение - попытку азербайджанского диктаторского режима, поддерживаемого Турцией, - изгнать армян со своей Родины - из Арцаха».