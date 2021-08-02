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Никол Пашинян назначен премьер-министром РА

Никол Пашинян назначен премьер-министром РА
ЕРЕВАН, 2 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Указом президента РА Никол Пашинян назначен премьер-министром РА. Как сообщает «Арменпресс», указ опубликован на официальном сайте президента РА.

«На основании части 1 статьи 149 Конституции назначить премьер-министром Никола Пашиняна», - говорится в постановлении.

Кандидатуру Никола Пашиняна на пост премьер-министра выдвинула правящая фракция НС «Гражданский договор».

Никол Пашинян подал в отставку с поста премьер-министра 25 апреля 2021 года, положив начало процессу досрочных парламентских выборов в Армении. После отставки Никол Пашинян исполнял обязанности премьер-министра РА.
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