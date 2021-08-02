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В Ереване и Севане подача газа будет временно приостановлена

В Ереване и Севане подача газа будет временно приостановлена
ЕРЕВАН, 2 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. 3 августа будет временно приостановлена подача газа в некоторые районы Еревана, город Севан.

ЗАО "Газпром Армения" сообщает, что для проведения плановых работ 3 августа с 10:00 до 21:00 будет приостановлено газоснабжение потребителей газа района, прилегающего к улицам Рубинянц, Д. Анахт, Азатутюн, Канакерцы и Асратян административного района Канакер-Зейтун Еревана.  С 09:00 до 18:00 будет приостановлено газоснабжение потребителей газа города Севан Гегаркуникской области и прилегающих общественных объектов различного значения.
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