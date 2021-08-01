Помощь пострадавшему в конфликте населению — проявление приверженности гуманизму: Пашинян поздравил президента Швейцарии

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян направил поздравительное послание президенту Швейцарской Конфедерации Ги Пармелену по случаю Национального праздника страны.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Республики Армения, в поздравительном послании, в частности, говорится:

“Ваше Превосходительство,

Сердечно поздравляю Вас и дружественный народ Швейцарии по случаю Национального праздника Швейцарской Конфедерации.

Придаю важное значение развивающимся с каждым годом взаимовыгодным межгосударственным отношениям между Арменией и Швейцарией. Уверен, что эффективное сотрудничество между Арменией и Швейцарией во многих сферах и существующий в отношениях большой потенциал будут способствовать дальнейшему развитию и расширению сотрудничества на благо народов двух стран.

Особо хотел бы отметить, что сформированные между нашими народами традиционные взаимное уважение и доверие зиждутся на общих гуманитарных и демократических ценностях. Активная армянская община Швейцарии играет важную роль в укреплении дружбы между нашими странами и народами.

Пользуясь случаем, хочу подчеркнуть, что Армения высоко ценит выраженную Швейцарией во время широкомасштабной военной агрессии, развязанной Азербайджаном против Арцаха в прошлом году, принципиальную позицию в пользу немедленного прекращения боевых действий, мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта и безоговорочного выполнения международного гуманитарного права. Помощь, оказываемая Швейцарией пострадавшему от конфликта населению, является еще одним проявлением приверженности Вашей страны гуманитарным принципам.

Желаю Вам крепкого здоровья и успехов, а дружественному народу Швейцарии - мира и процветания”.