После дождей и гроз  в Армении температура воздуха постепенно поднимется на 2-3 градуса

На территории Армении во второй половине дня 1 августа — в большинстве районов, а 2 августа — в отдельных районах ожидаются дожди и грозы, местами возможен град. С 3 по 6 августа осадков не ожидается.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, 5-10 м / с, во время грозы ветер усилится до 18-23 м / с.

Согласно источнику, днем 3-6 августа температура воздуха постепенно повысится на 2–3 градуса.

МЧС РА сообщает, что 1-2 августа вечером в некоторых районах Еревана ожидаются дожди и грозы. Во время грозы воможно усиление ветра до 18-20 м / с. С 3 по 6 августа осадков не ожидается.

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