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COVID-19: новых случаев заболевания   в Арцахе не отмечено

COVID-19: новых случаев заболевания   в Арцахе не отмечено

31 июля в Арцахе было проведено 26 тестирований, в результате которых   не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусом

Как сообщили Арменпресс в Министерстве здравоохранения Арцаха, в настоящее время стационарное лечение от коронавируса проходят 6 инфицированных, а   пациенты с легкой формой протекания заболевания получают амбулаторное лечение на дому.

Согласно источнику, для лабораторного выявления коронавируса в Арцахе в 2021 году было обследовано 10 379 граждан, и  у 963 из них отмечен  положительный результат теста. 

В Республике Арцах всего подтверждено 2946 случаев заболевания коронавирусом. Проведено 28 331 тестирование. 

Как говорится в сообщении Министерства здравоохранения Арцахской Республики, вакцинация против коронавирусной болезни (COVID-19) проводится в амбулаторно-поликлиническом отделении ЗАО «Республиканский медицинский центр» Министерства здравоохранения  Республики Арцах, в медицинском объединении «Аревик», в районных медицинских объединениях.

 

 

 

 


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