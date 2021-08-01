COVID-19: новых случаев заболевания   в Арцахе не отмечено

31 июля в Арцахе было проведено 26 тестирований, в результате которых не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусом

Как сообщили Арменпресс в Министерстве здравоохранения Арцаха, в настоящее время стационарное лечение от коронавируса проходят 6 инфицированных, а пациенты с легкой формой протекания заболевания получают амбулаторное лечение на дому.

Согласно источнику, для лабораторного выявления коронавируса в Арцахе в 2021 году было обследовано 10 379 граждан, и у 963 из них отмечен положительный результат теста.

В Республике Арцах всего подтверждено 2946 случаев заболевания коронавирусом. Проведено 28 331 тестирование.

Как говорится в сообщении Министерства здравоохранения Арцахской Республики, вакцинация против коронавирусной болезни (COVID-19) проводится в амбулаторно-поликлиническом отделении ЗАО «Республиканский медицинский центр» Министерства здравоохранения Республики Арцах, в медицинском объединении «Аревик», в районных медицинских объединениях.