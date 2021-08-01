Токио-2020. Борец Армен Меликян победил в стартовом поединке, но проиграл в следующем

Члены сборной Армении по греко-римской борьбе начинают борьбу на XXXII Летних Олимпийских играх.

Как передает Арменпресс, Армен Меликян (60 кг) первым принял участие в борцовском турнире Олимпийских игр в Токио. В 1/8 финала выступал Меликян соревновался с бронзовым призером чемпионата мира в 2019 году Али Реза Неджати из Ирана. Армянский борец выиграл со счетом 5:5 (преимущество последнего действия).

В четвертьфинале он боролся бронзовым призером мира 2018 г. и бронзовым призером чемпионата Европы 2019 и 2020 годов, 31-летним украинцем Ленуром Тимуровым, но проиграл со счетом 4:8. Если Тимуров выйдет в финал, у Меликяна появится шанс побороться за бронзовую медаль. Украинский борец сразится в полуфинале с двукратным чемпионом мира Кеничиро Фумитой из Японии.

2 августа борцы Карапет Чальян и Артур Алексанян начнут борьбу за медали в 1/8 финала. Поединки начнутся в 06:30 часов. Если они выйдут в финал, их поединки состоятся 3 августа.

2 августа состоится финал соревнований гимнастов в опорном прыжке, где выступит Артур Давтян. 3 августа спортсмен Левон Агасян стартует в тройном прыжке, а борец Карен Асланян начнет борьбу с 1/8 финала в весовой категории 67 кг.

В этот же день в 14:50 часов по ереванскому времени Симон Мартиросян (109 кг) вступит в борьбу за звание чемпиона Олимпийских игр. Боксер Оганес Бачков попытается преодолеть соревнование в четвертьфинале. 4 августа борец вольного стиля Арсен Арутюнян начнет борьбу с 1/8 финала в весовой категории 57 кг. Бои начнутся в 11:30 по ереванскому времени. Финал состоится 5 августа. Последний старт для олимпийской сборной Армении состоится 6 августа. Вазген Теванян будет бороться за медали в весовой категории до 65 кг, начав с 1/8 финала. Финал состоится 7 августа.