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В Китае сообщается о 55 новых случаях COVID-19

В Китае сообщается о 55 новых случаях COVID-19

Китай сообщает о 55 новых случаях коронавируса. 

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Reuters.  

30 из новых случаев – местного происхождения, а в остальных 25 случаях вирус привнесен из-за границы. О смертельных случаях не сообщалось. Большинство местных случаев было вирус зарегистрировано в Нанкине, который в этом месяце находится на грани распространения дельта-штамма вируса. Штамм был  обнаружен  у сотрудников аэропорта, которые убирали самолет, прилетевший из России. 

С 20 июля в Нанкине было зарегистрировано 190 случаев заболевания местного происхождения, из них 262 случая были зарегистрированы по всей стране. 


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