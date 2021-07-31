В Китае сообщается о 55 новых случаях COVID-19

Китай сообщает о 55 новых случаях коронавируса.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Reuters.

30 из новых случаев – местного происхождения, а в остальных 25 случаях вирус привнесен из-за границы. О смертельных случаях не сообщалось. Большинство местных случаев было вирус зарегистрировано в Нанкине, который в этом месяце находится на грани распространения дельта-штамма вируса. Штамм был обнаружен у сотрудников аэропорта, которые убирали самолет, прилетевший из России.

С 20 июля в Нанкине было зарегистрировано 190 случаев заболевания местного происхождения, из них 262 случая были зарегистрированы по всей стране.