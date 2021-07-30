Россия и Турция обсуждают заключение долгосрочного договора на транзит газа

Россия и Турция ведут переговоры о заключении долгосрочного соглашения на транзит газа. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

По его словам, рабочая группа в рамках смешанной межправительственной российско-турецкой комиссии обсуждала вопросы, которые есть между российской "Газпром экспорт" и турецкой Botas.

"Речь идет о заключении долгосрочного договора на транзит [газа]", - отметил он, не раскрывая подробности соглашения.

Россия поставляет газ в Турцию по трубопроводу "Турецкий поток" через Черное море. Проектная мощность газопровода - 31,5 млрд куб. м газа в год, он предназначен для поставок газа в Турцию и в страны Южной и Юго-Восточной Европы транзитом через турецкую территорию.