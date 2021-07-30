Расширяется круг получателей компенсации за обучение: парламент принял пакет законопроектов

Национальное Собрание 30 июля на внеочередной сессии обсудило во втором чтении и приняло полностью законодательный пакет о внесении изменений и дополнений в законы Республики Армения «О высшем и послевузовском профессиональном образовании», «О начальном профессиональном (ремесленном) и среднем профессиональном образовании», «Об образовании».

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, по повестке заседания обстоятельно выступил заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Армении К.Трчунян.

По словам замминистра, в случае принятия проекта предусматривается, что около 4000 студентов получат частичную компенсацию за обучение в текущем году, 6800 – в 2022 г., 6000 – в 2023 г., 4600 – в 2024 г.