Время в Ереване: 11:07:36,   30 Июль

Азиатские индексы выросли - 30-07-21

Азиатские индексы выросли - 30-07-21

ТОКИО, 30 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 30 июля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 1.80% и составил 27283.59 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 1.37% и составил 1901.08 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.42% и составил 3397.36 пункта, а HANG SENG снизился на 1.35% и составил 25961.03 пункта.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]