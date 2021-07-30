Азиатские индексы выросли - 30-07-21
ТОКИО, 30 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 30 июля на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии снизился на 1.80% и составил 27283.59 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 1.37% и составил 1901.08 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.42% и составил 3397.36 пункта, а HANG SENG снизился на 1.35% и составил 25961.03 пункта.
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