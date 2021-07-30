Культура, кухня, приключенческий туризм: Армения и Иордания развивают отношения

Федерация туризма Армении и Ассоциация туризма Иордании подписали Меморандум о сотрудничестве. Он направлен на развитие связей между Арменией и Иорданией в сфере туризма. Меморандум, уже подписанный президентом Ассоциация туризма Иордании, в Армению доставил эксперт области туризма Адель Амин. Это уже его третий визит в Армению за этот год. Цель визитов - оценить возможности для развития сотрудничества в сфере туризма, раскрыть потенциал.

«Армения - маленькая страна, но она имеет богатую культуру и наследие. Я здесь по работе, вижу потенциал туризма, и решил поработать в этом направлении. Разнообразие армянских туристических продуктов очень велико, можно говорить об истории, культуре, кухне, приключенческом туризме. Их нужно эффективно использовать. Побывав в Армении, я открыл для себя новое туристическое направление», - рассказал Адель Амин на пресс-конференции в пресс-центре «Арменпресс».

Иорданцы обычно путешествуют два раза в год. Они ищут новые курорты. По словам Адель Амина, у Армении есть большой потенциал для завоевания иорданского рынка. Он выразил уверенность, что Армения соответствует предпочтениям иорданцев. В соседние с Арменией страны ежегодно из Иордании приезжает один миллион туристов. Конечно, многие из них ищут пляжный отдых, но многие из них предпочтут культурный, городской виды туризма и шопинг.

Подписанный меморандум предусматривает повышение осведомленности общественности о туристических возможностях как в Армении, так и в Иордании. Запланированы взаимные ознакомительные визиты журналистов и туроператоров в Армению и Иорданию. Основной упор будет сделан на приглашение в Армению туроператоров, которые еще не работали в этом направлении.

По словам президента Федерации туризма Армении Мехака Апресяна, есть многообещающие возможности для работы с Иорданией. Сейчас идут активные обсуждения. Есть уверенность, что в результате соответствующей маркетинговой работы туроператоры быстро отреагируют и предложат соответствующие пакеты. И каким будет направление Иордании для армян, ожидается ли гибкая ценовая политика?

«Иордания не является страной массового туризма, у нее есть свои особенности, но я уверен, что для того, чтобы ее хорошо представить, в случае более эффективной работы туристических компаний, у нас могут быть конкурентоспособные предложения от Армении - Иордании, также и в обратном направлении», - сказал Мехак Апресян.

Адель Амин выразил уверенность, что армянская община Иордании, которая пользуется большим уважением и вносит большой вклад в развитие страны, внесет свой вклад и в развитие туризма с Арменией.