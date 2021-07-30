Город читает: начался Ереванский фестиваль книги

IV Ереванский фестиваль книги, в котором участвуют 37 издательств, а также музеи и научно-исследовательские центры, укрепит связь - писатель-литературный агент-читатель, даст читателям возможность приобрести произведения любимых авторов по более доступным ценам, пообщаться с писателями, литературоведами, филологами и другими представителями сферы в рамках интересных обсуждений, презентаций, концертов и других инициатив.

Фестиваль открылся 30 июля в зале Союза художников Армении.

Фото Айка Манукяна

Корреспондент «Арменпресс» приняла участие в открытии ожидаемого мероприятия и беседовала с организаторами, участниками, издателями и писателями.

Заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Ара Хзмалян напомнил, что в 2019 году в рамках фестиваля было продано 15 000 книг. По его словам, это серьезный показатель. «В 21-м веке книга не может сразу дойти до читателя, поскольку информационное поле насыщено разнообразной информацией, и культура входит в очень большую конкуренцию с обширным информационным полем. Библиотека 21-го века не может быть той библиотекой, которую мы представляем, не может быть только книгохранилищем и местом предоставления книг. Библиотеки должны стать средой культурного времяпрепровождения, интеллектуального общения, конечным результатом чего станет открытие книги», - подчеркнул Хзмалян.

По его словам, он знаком с этим фестивалем, в котором есть серьезная образовательная составляющая. «Мероприятия, которые проходят в рамках фестиваля, призваны направить читателя к книге, сделать более узнаваемыми и издателей, и авторов и переводчиков». Фестиваль должен быть расширен и должен доказать свою востребованность и жизнеспособность», - заключил замминистра.

Трехдневный фестиваль, который проводится не только в Союзе художников, но и в книжном магазине «Зангак» и в кинотеатре «Москва», включает около 35 мероприятий для широкого круга читателей. Будет организована «Сказочная терапия», спикерами которой будут литературный критик Нвард Варданян, автор серии «Лечебные сказки» Кристине Мкртчян, состоится встреча с Артаваздом Егиазаряном, автором «Тайна Камня-Дракона». Пройдет ряд и других мероприятий.

В гостях не будет недостатка. Читателям будет интересна лекция о литературе «Возврат в 60-е вместе с Александром Топчяном», выступление внучки Егише Чаренца Гоар Чаренц. Она поделится своими семейными воспоминаниями, 31 июля Лилит Пипоян украсит фестиваль своим выступлением. Итоги литературного конкурса будут подведены 1 августа.

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Анжела Амбарцумян