Докладчики Европарламента осудили провокационные действия Азербайджана

Руководитель делегации Европейского парламента по Южному Кавказу (ЕП)Марина Калюранд, основной докладчик ЕП по Армении Андрей Ковачев и основной докладчик ЕП по Азербайджану Зеляна Зовко распространили совместное заявление по поводу столкновений на границе Армении и Азербайджана, которые привели к гибели военнослужащих, выразив сожаление в связи с гибелью армянских военнослужащих, погибших в результате провокаций азербайджанских ВС, и осудив безответственные заявления азербайджанской стороны относительно территорий Республики Армения.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает официальный сайт Европарламента.

«Мы скорбим о гибели трех армянских военнослужащих, погибших 28 июля в результате столкновений с азербайджанскими ВС на границе Гегаркуникской области, что, по сообщениям, произошло вследствие обстрела армянских позиций и некоторых армянских сел, который велся с раннего утра, и выражаем наши глубокие соболезнования их семьям.

К сожалению, это лишь один из ряда инцидентов или провокаций, имевших место в последние месяцы, включая и насилия на межгосударственной границе, которые начались после вторжения азербайджанских войск на территорию Армении 12 мая. Не меньшее беспокойство вызывает недавняя перестрелка на границе с Нахиджеваном, в которой погиб еще один армянский солдат. Мы призываем обе стороны твердо придерживаться режима прекращения огня и воздерживаться от любых провокаций. Любые возможные пограничные споры должны быть разрешены путем переговоров о делимитации и демаркации, а не односторонних действий. Все войска должны отойти на свои позиции, бывшие до 12 мая в соответствии с положениями трехстороннего заявления о прекращении огня», - отметили депутаты ЕП.

Делегаты Европарламента подчеркнули, что для стабилизации ситуации и снижения напряженности чрезвычайно важно немедленно прекратить «подстрекательскую риторику». В этом контексте Марина Калюранд, Андрей Ковачев и Зеляна Зовко осудили недавние заявления представителей Азербайджана о так называемом «западном Зангезуре», представлении территорий Республики Армения как «исконных земель» азербайджанцев.

«Такие заявления очень безответственны, они могут еще больше подорвать региональную безопасность. Мы напоминаем об обязательстве Европейского Союза содействовать мерам по укреплению доверия, решать все вопросы за столом переговоров, включая возобновление переговоров по урегулированию нагорно-карабахского конфликта и будущему статусу Нагорного Карабаха», - так сказано в заявлении делегации ЕП.