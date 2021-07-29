Филип Рикер в беседе с Арменом Григоряном подчеркнул важность урегулирования ситуации на армяно-азербайджанской границе

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Армении Армен Григорян провел телефонный разговор с исполняющим обязанности заместителя госсекретаря США по европейским и евразийским вопросам Филипом Рикером.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, в ходе беседы Армен Григорян осудил нападение 28 июля на армянские позиции в Гегаркуникском районе Республики Армения со стороны вооруженных сил Азербайджана, которое он назвал открытым посягательством на суверенитет и территориальную целостность Армении.

Было подчеркнуто, что с 12 мая вследствие проникновения на суверенную территорию Армении и продолжающимися провокационными действиями Азербайджана сложилась напряженная ситуация, преодолеть которую можно будет после возвращения азербайджанских вооруженных сил на исходные позиции.

В этой связи Филип Рикер подчеркнул необходимость урегулирования ситуации на армяно-азербайджанской границе и деэскалации в этом направлении.

В ходе беседы была подчеркнута важность возобновления процесса мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ, который будет направлен на всеобъемлющее урегулирование карабахского конфликта и установление прочного мира в регионе.

Собеседники коснулись гуманитарных последствий конфликта. В этом контексте Армен Григорян осудил возбуждение уголовных дел против армянских военнопленных и мирных жителей по сфабрикованным обвинениям, назвав их грубым нарушением обязательств Азербайджана и международного гуманитарного права.

Армен Григорян и Филип Рикер также обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества в рамках стратегического диалога Армения-США, особо подчеркнув важность совместных усилий в борьбе с коронавирусом.