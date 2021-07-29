Азиатские индексы выросли - 29-07-21
ТОКИО, 29 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 29 июля на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.73% и составил 27782.42 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.41% и составил 1927.43 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 1.49% и составил 3411.72 пункта, а HANG SENG вырос на 3.30% и составил 26315.32 пункта.
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