Азиатские индексы выросли - 29-07-21

ТОКИО, 29 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 29 июля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.73% и составил 27782.42 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.41% и составил 1927.43 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 1.49% и составил 3411.72 пункта, а HANG SENG вырос на 3.30% и составил 26315.32 пункта.