Айк Мартиросян считает своим лучшим результатом победу над Шахрияром Мамедъяровым

Член мужской сборной Армении по шахматам Айк Мартиросян доволен своими результатами на Кубке мира, который проходил в Сочи. В беседе с Арменпресс Мартиросян подчеркнул, что такие турниры требуют серьезного подготовительного этапа.

«Я впервые участвовал в Кубке мира, дошел до 1/8 финала. Для меня было большой честью представлять Армению на таком турнире. Кубок мира по шахматам - один из тех сложных турниров, где можешь сразу выбить из боя. Лучшим результатом в моей карьере было то, что я победил Шахрияра Мамедъярова, который входит в пятерку лучших шахматистов мира», - сказал он.

По словам Мартиросяна, он должен был достичь успеха и в 1/8 финала, но сказалась усталость.

«Турнир для меня был действительно успешным, результатом я доволен», - подчеркнул он.

Айк Мартиросян вышел в 1/8 финала Кубка мира по шахматам. В третьем туре он выбил из борьбы сильнейшего шахматиста Азербайджана Шахрияра Мамедъярова.

Ранее Габриэль Саркисян, Шант Саркисян, Ованес Габузян и Элина Даниелян остались вне борьбы. Также стало известно, что гроссмейстер Левон Аронян вообще не примет участие в чемпионате мира из-за проблем со здоровьем. Аронян - действующий обладатель Кубка мира.

В этом году Кубок мира по шахматам проходит в Сочи. В мужском турнире 206 участников, в женском - 103. Турнир завершится 6 августа.