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Айк Мартиросян считает своим лучшим результатом победу над Шахрияром Мамедъяровым

Айк Мартиросян считает своим лучшим результатом победу над Шахрияром Мамедъяровым

Член мужской сборной Армении по шахматам Айк Мартиросян доволен своими результатами на Кубке мира, который проходил в Сочи. В беседе с Арменпресс Мартиросян подчеркнул, что такие турниры требуют серьезного подготовительного этапа.

«Я впервые участвовал в Кубке мира, дошел до 1/8 финала. Для меня было большой честью представлять Армению на таком турнире. Кубок мира по шахматам - один из тех сложных турниров, где можешь сразу выбить из боя. Лучшим результатом в моей карьере было то, что я победил Шахрияра Мамедъярова, который входит в пятерку лучших шахматистов мира», - сказал он.

По словам Мартиросяна, он должен был достичь успеха и в 1/8 финала, но сказалась усталость.

«Турнир для меня был действительно успешным, результатом я доволен», - подчеркнул он.

Айк Мартиросян вышел в 1/8 финала Кубка мира по шахматам. В третьем туре он выбил из борьбы сильнейшего шахматиста Азербайджана Шахрияра Мамедъярова.

Ранее Габриэль Саркисян, Шант Саркисян, Ованес Габузян и Элина Даниелян остались вне борьбы. Также стало известно, что гроссмейстер Левон Аронян вообще не примет участие в чемпионате мира из-за проблем со здоровьем. Аронян - действующий обладатель Кубка мира.

В этом году Кубок мира по шахматам проходит в Сочи. В мужском турнире 206 участников, в женском - 103. Турнир завершится 6 августа.


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