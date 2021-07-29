В Баку 13 армян военнопленных по сфабрикованным обвинениям приговорены к 6 годам лишения свободы

В Баку завершился судебный процесс по делу 13 армянских военнопленных по сфабрикованным обвинениям. Как сообщает «Арменпресс» со ссылкой на азербайджанские СМИ, Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил военнопленных к 6 годам лишения свободы за «диверсионные действия».

Приговорены Егише Ованнесович Астанян, Карен Арменович Арамян, Тигран Маникович Авагян, Григор Георгивич Геворгян, Овсеп Робертович Манукян, Геворг Самвелович Мартиросян, Роберт Овикович Геворгян, Вагаршак Ашотович Аветисян, Володя Гагикович Акопян, Андраник Срапович Сукиасян, Андраник Тигранович Манукян, Григор Сейранович Сагатян, Эдуард Арменович Киракосян.

Азербайджан продолжает не выполнять свои обязательства по трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года, в частности, по пункту возвращения всех пленных.

В 9-м пункте подписанного премьер-министром Республики Армения, президентом Азербайджанской Республики и президентом Российской Федерации заявления излагается, что должен быть произведен обмен военнопленными, заложниками и другими захваченными лицами, также и телами погибших, однако до сих пор Азербайджан не выполнил свои обязательства.