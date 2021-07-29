Блинкен заявил, что переговоры по ядерной сделке не могут длиться вечно

Переговоры в Вене по возвращению Ирана к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по его ядерной программе не могут длиться вечно, Тегерану надо принять решение на этот счет. Об этом заявил в четверг госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Кувейте, где он находится с визитом.

"Венские переговоры о возвращении к ядерной сделке не могут идти вечно. Сейчас мяч на иранской стороне, ей надо принять решения", - цитирует Блинкена телеканал Al Jazeera. Он добавил, что США и Иран "проводили непрямые переговоры" в Вене по судьбе ядерной сделки,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Госсекретарь отметил, что во время контактов в Вене "США демонстрировали добрые намерения и желание вернуться к соблюдению СВПД". Он сказал, что Вашингтон "посмотрит, готов ли Тегеран принять необходимые решения" в контексте возвращения к выполнению соглашения.