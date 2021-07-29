Посетители Ереванского фестиваля книги встретятся с автором книги «Тайна Камня- Дракона»

В рамках IV Ереванского фестиваля книги 31 июля в книжном магазине «Зангак» состоится встреча-обсуждение с автором одной из самых популярных книг этого года - юношеской фэнтези «Тайна Камня-Дракона», Артаваздом Егиазаряном.

Как передает «Арменпресс», книга выпущена издательством «Антарес», ее редактор - Аркменик Никогосян. Докладчиками на встрече выступят Артавазд Егиазарян и Аркменик Никогосян, а также художник книги Арутюн Тумагян.

Это мероприятие - своеобразный повод отметить успех книги в фэнтези жанре.

Этот книга успела полюбиться молодежью и стать армянским бестселлером.

В книге «Тайна Камня-Дракона» молодые люди Армении 21-го века встречаются с героями древних армянских мифов.

Все произошло в 13-й день рождения Ваагна, катастрофическое столкновение в школе, глупейшая ситуация, Астхик - девушка его мечты, даже не смотрит в его сторону, а родители постоянно заняты…

Но именно в этот день Ваагн случайно помог некому древнему, не совсем легендарному существу вернуться в настоящее время, которое вначале захотело съесть его, но потом они подружились. Однако не все драконы, как выяснится в дальнейшем, столь дружелюбно настроены к людям, как новый друг Ваагна.