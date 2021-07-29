На проведение кинофестиваля «Золотой абрикос» правительство выделило 36,82 млн драмов

Правительство Министерству образования, науки, культуры и спорта выделило 36,82 млн драмов. Министерство эти средства, в свою очередь перечислит общественной организации «Золотой абрикос развития кино».

Как сообщает Арменпресс, принятие проекта обусловлено организацией и проведением Международного кинофестиваля «Золотой абрикос» в 2021 году.

Целью мероприятия является оценка, популяризация армянского киноискусства, повышение его узнаваемости, развитие киноискусства и стимулирование международного сотрудничества, формирование системы ценностей и вкуса армянского кинолюбителя показом высококачественных образцов киноискусства, формирование кинорынка с целью распространения армянской киноиндустрии, популяризация образцов армянского культурного наследия и культурной жизни по принципу инклюзивности, также стимулирование развития туризма, малого и среднего бизнеса.