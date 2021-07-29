В Армении подтверждено 233 новых случаев заражения COVID-19, вылечились 123 заболевших

По состоянию на 11:00 29 июля в Армении подтверждено 233 новых случаев заражения COVID-19, 123 заболевших вылечились, есть 7 летальных исходов. За последние сутки проведено 5 930 тестов. Всего проведено 1 328 107 тестов.

Как передает Арменпресс, об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

Всего подтверждено 229 603 случая заражения COVID-19, 219 502 из которых вылечились, есть 4 604 летальных исходов. На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 4 378 пациентов.

В предыдущий день зарегистрировано 3 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в которых смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни. Таких случаев 1 119.