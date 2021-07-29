На Аляске произошло землетрясение

Сейсмологи зафиксировали землетрясение в четверг на территории штата Аляска. Как передает Арменпресс, об этом сообщила Геологическая служба США. По ее данным, магнитуда составила 7,3, в то время как Центр по предупреждению в США сообщает о 8,1.

Эпицентр подземных толчков находился на расстоянии 801,6 км к северо-востоку от Анкориджа с населением около 298 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 3,4 км. Сообщения о разрушениях и пострадавших не поступали.

После землетрясения объявлена угроза цунами.