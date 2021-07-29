Токио-2020: Симон уже адаптировался и ждет своего выступления: Виген Хачатрян

Член сборной Армении по тяжелой атлетике Симон Мартиросян уже прошел адаптацию и ждет своего выступления.

Об этом «Арменпресс» сообщил тренер сборной Армении Виген Хачатрян. Он коснулся выступления единственной представительницы Армении в женской тяжелой атлетике в весе до 59 кг, Изабеллы Яйлян. «На сегодняшний день Изабелла смогла лишь столько, хотя мы были очень близки к медали. Если бы она постаралась изо всех сил, мы смогли бы выиграть медаль. Но мы не недовольны ее выступлением. Хотя, было очевидно, что она могла бы сделать и больше».

По словам Хачатряна, Симон Мартиросян уже хорошо адаптировался в олимпийской деревне и продолжает готовиться. «Симон адаптировался, и ждет своего выступления. Мы приближаемся к тому весу, с которым можем добиться успеха. Ждем 3-го числа, дня соревнований, ждем с хорошим настроением», - сказал Хачатрян.

Член женской сборной Армении по тяжелой атлетике Изабелла Яйлян на Олимпийских играх заняла 7-е место в весовой категории до 59 кг. Изабелла Яйлян в весе 59 кг во время первого подхода упражнения рывок удержала над головой штангу в 90 кг, затем 95 кг, но в третьем подходе не подняла 97 кг.

В первом подходе упражнения на толчок армянская штангистка смогла поднять 110 кг, но провалила второй и третий подходы, не удержав 115 кг. С результатом 205 кг Изабелла Яйлян на Олимпийских играх в двоеборье заняла 7-е место.

Член сборной Армении по тяжелой атлетике Симон Мартиросян начнет свои соревнования в весовой категории 109 кг 3 августа в 14:45 по ереванскому времени.